На учениях «Кавказ-2020» задействовали систему «Тосочка»

Тяжелую огнеметную систему ТОС-2 впервые применили военные на учениях в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Новые системы уничтожили выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника, сообщает Минобороны России.

«Огнем неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3, обладающих повышенными энергетическими характеристиками, выдвигающемуся протвинику был нанесен значительный урон», - говорится в сообщении.

Кроме того, сводный огнеметный батальон Южного военного округа в составе девяти боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил мотопехотный батальон условного противника, применив неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

В июне заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин рассказал «Звезда», что тяжелая огнеметная система ТОС-2 в сравнении с предыдущими разработками получила колесное шасси, что значительно увеличило дальность хода, а также систему, значительно упростившую заряжение. Разработчик подчеркнул, что ТОС-2 оснащена механизированной системой загрузки боеприпасов.

ТОС-2 «Тосочка» является развитием ТОС-1А «Солнцепек». Изделие получило новое колесное шасси вместо гусеничного на ТОС-1А «Солнцепек». Боевые характеристики были улучшены. Минобороны заказало первую опытную партию огнеметных систем в мае текущего года.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

По сравнению с ТОС-1 «Буратино», количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72