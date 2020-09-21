ОПК Мировой рекорд: тройка Як-52 исполнила 11 «мертвых петель» подряд Андрей Аркадьев В октябре 2020 года пилотажная группа «Первый полет» отпразднует 11-летие со дня своего образования. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В преддверии своего 11-летия летчики пилотажной группы «Первый полет» на тройке самолетов Як-52 исполнили 11 петель Нестерова, известных также как «мертвые петли». Фигуры были выполнены на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Исполнение трюка стало мировым рекордом. Як-52 - двухместный спортивно-тренировочный самолет. Разработан в Опытно-конструкторском бюро имени Александра Яковлева в 1974 году на базе пилотажного самолета Як-50. Як-52 предназначен для обучения летчиков. Самолет используется для выполнения фигур простого, сложного и высшего пилотажа при подготовки к соревнованиям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует