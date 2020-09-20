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Проверка «Егорьевцем»: как в академии ВВС определяют незаметность истребителей

Егор Левин
17:20 20.09.2020
В случае с новейшим российским истребителем работа комплекса позволила выявить более 30 проблемных пунктов, изменения которых были сразу же внесены в последующие доработки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В одной из самых закрытых зон Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина производятся испытания заметности объектов средствами радиоэлектронной борьбы на единственном в России подготовленном для этого стенде. Комплекс «Егорьевец» определяет степень заметности боевых машин и объектов на земле и в воздухе.

«Он включает в себя: линейку специализированных измерительных радиолокационных станций, сканер контроля электромагнитного поля и поворотную платформу, на которой возможно разместить объект массой до 100 тонн», - рассказал «Военной приемке» начальник управления НИИ РЭБ ВУНЦ ВВС «ВВА» Владимир Мысив.

Одним из объектов, проходивших проверку на «Егорьевце», в свое время стал самый современный российский истребитель Су-57. Тогда это позволило выявить несколько проблемных с точки зрения заметности мест самолета. За этим последовал список из более чем 30 пунктов изменений, которые внесли в следующие доработки машины.

Ко всему прочему, радары, измеряющие заметность, являются ни чем иным, как цифровыми копиями соответствующих американских вооружений. В частности, используются локаторы комплекса Patriot и целый арсенал управляемых ракет НАТО.

Полностью новый выпуск программы «Военная приемка», в котором речь идет о 100-летии прославленной Военно-воздушной академии, смотрите на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube. Среди прочего, ведущий Алексей Егоров покажет подлинную зачетку первого в мире космонавта Юрия Гагарина, когда-то проходившего обучение в стенах данного вуза.

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