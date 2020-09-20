«Витебск» против: как новая система РЭБ сбивает с толку «мозги» Stinger

В качестве позитивного примера работы отечественных средств радиоэлектронной борьбы, которые разрабатывают в стенах Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, может выступить свежий мобильный измерительно-моделирующий стенд.

«Алгоритм функционирования комплекса включает в себя: обнаружение воздушной цели, захват ее на сопровождение, произведение условного пуска ракеты и срабатывание системы защиты. Оценивается наличие срыва наведения ракеты», - рассказал программе «Военная приемка» начальник отдела НИИ РЭБ ВУНЦ ВВС «ВВА» Игорь Федюнин.

Ракета, запущенная по цели, резко уходит в сторону, благодаря усилиям комплекса. «Мозг» ПЗРК сбивается с толку, и, сколько ракет ни запускай, все они полетят мимо. Выполняющий данную функцию комплекс называется «Витебск». Он помог военнослужащим упростить проверочные задачи: если бы «Витебск» не существовал, запуски ракет невозможно было бы делать электронными и приходилось бы постоянно рисковать дорогостоящими вертолетами.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка», в котором речь идет о 100-летии прославленной Военно-воздушной академии на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube. Среди прочего, ведущий Алексей Егоров покажет подлинную зачетку первого в мире космонавта Юрия Гагарина, когда-то проходившего обучение в стенах данного вуза.