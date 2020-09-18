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Путин: в России производят вооружение, не имеющее аналогов в мире

Андрей Аркадьев
15:26 18.09.2020
Глава государства также сообщил о росте доли гражданской продукции в системе ОПК.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в пятницу заявил, что российское вооружение опережает зарубежные аналоги и в ряде случаев является уникальным.

«Нынешнее поколение российских оружейников производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги. А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов», - сказал глава государства.

Заседание состоялось в преддверии Дня оружейника и прошло в онлайн-формате. Президент говорил об актуальных проектах и отдельное внимание уделил вопросам кадрового резерва, отметив, что молодым российским специалистам есть, чем гордиться.

День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленной сферы, он отмечается каждый год 19 сентября.

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