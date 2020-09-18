Путин: в России производят вооружение, не имеющее аналогов в мире

Президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в пятницу заявил, что российское вооружение опережает зарубежные аналоги и в ряде случаев является уникальным.

«Нынешнее поколение российских оружейников производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги. А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов», - сказал глава государства.

Заседание состоялось в преддверии Дня оружейника и прошло в онлайн-формате. Президент говорил об актуальных проектах и отдельное внимание уделил вопросам кадрового резерва, отметив, что молодым российским специалистам есть, чем гордиться.

День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленной сферы, он отмечается каждый год 19 сентября.