Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Заседание приурочено ко Дню оружейника, который будет отмечаться 19 сентября.
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Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Среди тем, которые будут обсуждаться - выполнение гособоронзаказа, совершенствование законодательства и кадры.
«Путин в середине дня проведет заседание военно-промышленной комиссии, оно, конечно, приурочено к завтрашнему Дню оружейника», - сказал представитель Кремля.
День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленной сферы, он отмечается каждый год 19 сентября.