В России завершены испытания вертолета Ка-52К «Катран»

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52К «Катран» прошел все испытания и готов к серийному производству, отметил генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов» Сергей Михеев.

Винтокрылые машины сейчас привлекают к испытаниям во время сдачи новых фрегатов и корветов. Михеев уточнил, что реализуется программа посадки на новый корабль.

«У каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс для понимания конфигурации, аэродинамики и завихрения новых кораблей», - приводит РИА Новости его слова.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Она предназначена для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

Ка-52 - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Модификация Ка-52К отличается складывающимися лопастями, усиленными стойками шасси, защитой от влияния на конструкцию морской воды.