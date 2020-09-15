ОПК Рогозин рассказал о прохождении российскими космонавтами вертолетной подготовки Андрей Аркадьев Алексей Кошкин По словам главы Роскосмоса, такие навыки нужны космонавтам для полной ориентации в пространстве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на международной выставке HeliRussia 2020 сообщил «Звезде», как российские космонавты проходят вертолетную подготовку. «Вертолетная подготовка нужна для полной ориентации в пространстве. Потому что когда вы пилотируете такой машиной, то будете двигаться не только вперед, но и назад, влево, вправо, вверх, вниз. То есть по всем координатам вы можете выбирать тонкие либо более грубые настройки, исходя из ситуации», - пояснил он. По словам Рогозина, «для стыковки двух космических тел» космонавтам вертолетные навыки подходят в наибольшей степени. Глава Роскосмоса добавил, что сам прошел вертолетную подготовку и умеет управлять винтокрылой машиной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует