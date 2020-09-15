«Вертолеты России» представили на выставке HeliRussia 2020 новые опции для вертолета «Ансат»

На международной выставке HeliRussia 2020 представят многоцелевой вертолет «Ансат», оснащенный внутренним топливным баком и баллонетами. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).

«До конца года мы планируем передать на испытания опытный образец "Ансата" нового поколения. Помимо широкого спектра опционального оборудования этот вертолет получит модернизированную топливную систему увеличенной емкости, новейшее БРЭО для полетов по приборам, а также облегченный фюзеляж с расширенным использованием композиционных материалов», - заявил генеральный директор предприятия Андрей Богинский.

Система аварийного приводнения «Ансата» предназначена для поддержания вертолета на плаву в случае его вынужденной посадки на воду. Баллонеты обеспечивают плавучесть вертолета в течение 30 минут. В комплект входят надувные баллонеты, два спасательных плота и аварийный комплект жизнеобеспечения (в том числе радиомаяк для определения местонахождения воздушного судна спасателями). Оснащение этой системой позволит «Ансату» выполнять полеты на объекты нефтяных компаний, расположенные на значительном удалении от берега, и участвовать в поисково-спасательных операциях над водной поверхностью. Росавиация сертифицировала установку системы аварийного приводнения на вертолет «Ансат», в 2020 году.

Дополнительный топливный бак предназначен для увеличения перегоночной дальности вертолета. Данная опция будет востребована при совершении дальних перелетов, например, когда требуется доставить вертолет к месту его постоянного базирования. Дополнительный топливный бак объемом 192 литра позволяет увеличить дальность полета «Ансата» на 140-150 км - до 650 км.

Кроме того, с 2021 года заказчикам будет доступна модификация «Ансата» с увеличенными основными топливными баками. Объем основной топливной системы будет увеличен на 20%, что позволит повысить дальность полета на 135 км. Таким образом, при использовании дополнительного топливного бака на модернизированном «Ансате» максимальная дальность полета превысит 750 км.

В дальнейшем также планируется оснащение «Ансата» лебедкой и внешней подвеской, которые в этом году проходят испытания на летно-испытательном комплексе Казанского вертолетного завода. Лебедка повышает эффективность применения вертолета при поисково-спасательных работах и позволяет проводить погрузочно-разгрузочные работы в режиме висения. Устройство обеспечивает подъем и спуск людей и грузов общей массой до 272 кг.

Внешняя подвеска предназначена для перевозки грузов массой до 1 000 кг, при этом максимальный взлетный вес «Ансата» с внешней подвеской будет увеличен до 3 900 кг. Подвеска включает в себя также весоизмеритель и систему сброса груза.

«Ансат» - российский многоцелевой вертолет легкого класса вместимостью семь-девять пассажиров, который может перевозить 1 300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработан конструкторским бюро Казанского вертолетного завода.

По словам заместителя генерального директора АО «Крэт» госкорпорации «Ростех» Даниила Бренермана, данная машина дешевле зарубежных аналогов.

Подробнее о вертолете и его перспективах читайте в статье Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».