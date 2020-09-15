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Путин направил приветствие участникам выставки вертолетной индустри HeliRussia 2020

Андрей Аркадьев
11:36 15.09.2020
Глава государства назвал Россию одним из лидеров мирового вертолетостроения.
Путин направил приветствие участникам выставки вертолетной индустри HeliRussia 2020
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, Xinhua, Globallookpress

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIII международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2020. Его слова приводятся 15 сентября на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что наша страна по праву считается одним из признанных лидеров мирового вертолетостроения.

«Наши выдающиеся соотечественники стояли у истоков зарождения отрасли, создавали опережавшие свое время технологии и внедряли оригинальные инженерные решения», - заявил российский лидер.

По словам Путина, Россия держит высокую планку качества производства вертолетов, предлагают новые продукты и услуги, продвигает их как внутри страны, так и за рубежом.

Президент выразил уверенность, что выставка пройдет достойно, гости и участники останутся довольны проведением мероприятия.

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2020, в рамках которого ведущие российские и зарубежные авиационные предприятия представят свои новинки военного и гражданского назначения, стартовала во вторник, 15 сентября в московском «Крокус Экспо».

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