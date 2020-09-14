На выставке вертолетной индустрии HeliRussia представят новейшую технику
Она пройдет с 15 по 17 сентября в центре «Крокус Экспо».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Участники выставки вертолетной индустрии HeliRussia готовятся к ее открытию в российской столице. Многие из них добираются на площадку своим ходом.
В кабине одной из винтокрылых машин замечен известный телеведущий Леонид Якубович. Он почетный гость форума.
HeliRussia - единственная выставка в России, где представлены мировые достижения вертолетной индустрии. Она откроется уже завтра, 15 сентября.
HeliRussia 2020 должна была состояться с 21 по 23 мая, но из-за пандемии ее перенесли на осень. Организатор выставки - Минпромторг России.