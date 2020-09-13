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Путин назвал российское танкостроение современным и высокотехнологичным сектором ОПК

Анна Касаткина
09:57 13.09.2020
Президент напомнил, что благодаря талантливым ученым, инженерам и военным специалистам, Россия стала одним из признанных мировых лидеров танкостроения.
Путин назвал российское танкостроение современным и высокотехнологичным сектором ОПК
© Фото: Пресс-служба президента

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного танкостроения с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что эта отрасль - современный, высокотехнологичный сектор оборонно-промышленного комплекса.

Путин напомнил, что благодаря талантливым ученым, инженерам и военным специалистам, Россия стала одним из признанных мировых лидеров танкостроения. Их неустанный и героический труд также позволил достичь качественного преимущества российских легендарных танков на полях ключевых сражений Второй мировой войны и сделал огромный вклад в Великую Победу, добавил президент.

«Сегодня российское танкостроение – современный, высокотехнологичный сектор оборонно-промышленного комплекса, в котором накоплены замечательные традиции, огромный опыт серийного производства сложнейших машин, сконцентрированы квалифицированные кадры, способные создавать танки и другую технику нового поколения с уникальными боевыми характеристиками», - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин выразил уверенность, что работники отрасли и впредь будут трудиться на совесть и достойно решать поставленные задачи. Президент пожелал специалистам успехов в работе и всего наилучшего.

В воскресенье, 13 сентября, в России отмечают День танкиста. Ранее военнослужащих и работников предприятий ОПК поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

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