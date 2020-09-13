Машины будущего: какие новинки танкостроения показали в праздничный день жителям Урала

Впервые по центральным улицам Нижнего Тагила в одном строю с легендарным танком Победы Т-34 прошел современный Т-14 «Армата», разработанный в Уральском Танкограде. Посмотреть на самую обсуждаемую боевую машину последний лет пришли тысячи зрителей, многие из которых сами собирали новейший российский танк 21-го века на «Уралвагонзаводе».

Т-14 «Армата» - танк будущего, уже ставший легендой. Одно из главных новшеств машины - необитаемая башня. Экипаж управляет орудием дистанционно, находясь в бронированной капсуле в корпусе танка. Это техническое решение повышает выживаемость танка на поле боя и позволяет сохранить жизнь экипажа.

Конструкция «Арматы» до сих пор строго засекречена. Электроника, системы наведения и слежения за целью, сплавы, из которых состоит бронированная обшивка. Разработчики делятся идеей самой платформы, которую им удалось воплотить в жизнь.

«На платформе Армата создан так называемый силовой блок унифицированный. Это совокупность двигателя и трансмиссии. То есть силовой блок из Т-14 может быть без проблем вынут и поставлен в Т-15 без каких-то доработок. Это новинка, такого раньше нигде не применялось», - объясняет заместитель начальника отдела ОА «УКБТМ» Илья Макеев.

А на полигоне Свердловский уральские танкисты показали многочисленным зрителям возможности последней модификации танка Т-72. Место механика-водителя в одном из танков занял командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Генерал-полковник разогнал Т-72 Б3М до максимальной скорости.

«Наши танки – лучшие танки в мире! И мы хоть сегодня готовы в бой, выполнять свой долг и защищать нашу любимую Родину Россию. Танк замечательный, превосходный. Навыки не теряются», - говорит Лапин.

Полигон под Екатеринбургом - центральная площадка празднования Дня танкиста на Урале. Для зрителей здесь развернута масштабная выставка вооружения, а главные гости торжества – ветераны Великой отечественной – смогли снова сесть за рычаги родной фронтовой «тридцатьчетверки».