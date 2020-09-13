Разработчик назвал схожие черты танков Т-90М и «Армата»

В эфире программы «Военная приемка» заместитель начальника отдела уральского КБ транспортного машиностроения Илья Макеев сравнил танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата» и объяснил, в чем их сходство.

«Многие идеи, которые применены здесь (Т-90М «Прорыв»), действительно схожи с идеями, которые реализованы на «Армате». Например, можно сказать, что многоканальная система управления огнем схожа по составу между этими машинами. Но все же не следует забывать, что Т-90М «Прорыв», это танк классической компоновки, а Т-14 «Армата» имеет компоновку современного уровня», - рассказал конструктор.

На сегодняшний день Т-90М является самым современным танком в российских ВС, который поступил на вооружение только этой весной. Т-90М «Прорыв» представляет из себя глубоко модернизированную версию основного боевого танка Т-90. Благодаря своим системам защиты он может противостоять современным противотанковым средствам. Главной особенностью Т-90М является возможность обмена данными с другими машинами в режиме реального времени.