Разработчик раскрыл подробности испытаний дистанционно управляемой «Арматы»

В эфире программы «Военная приемка» заместитель начальника отдела уральского КБ транспортного машиностроения Илья Макеев рассказал об испытаниях дистанционно управляемой версии танка Т-14 «Армата», которая может действовать полностью без находящегося внутри не экипажа.

«Такая машина недавно демонстрировалась без экипажа, людей там не было. При этом она двигалась, перемещалась и даже стреляла», - заявил разработчик.

Между тем, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову на форуме «Армия-2020» заявил, что танк Т-14 «Армата» должен быть принят на вооружение в конце 2020 - начале 2021 года. По его словам, у машины также большой экспортный потенциал, заявок со стороны иностранных заказчиков много.

«Армата» является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

«Армата» - первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта.