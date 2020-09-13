«Терминатор» против «Прорыва»: уникальные кадры «танковой дуэли»

В эфире программы «Военная приемка» была организована своеобразная «танковая дуэль» между БМПТ «Терминатор» и танком Т-90М «Прорыв». Суть дуэли такова: и танк, и боевая машина поддержки танков, стреляют одновременно по мишеням, в роли которых выступают два старых танка, управляемыми ракетами. Для БМПТ это сверхзвуковая ракета «Атака-Т», для Т-90М - ракета 9М119М. Стрельбы были осложнены тем, что начался сильный ливень и мишени на полигоне были слабо видны.

На танках, выступающих в роли мишеней, съемочной группой программы были установлены экшн-камеры, которые запечатлели последствие попадания ракет из БМПТ «Терминатор» и танка Т-90М «Прорыв». При осмотре места поражения, заместитель начальника отдела уральского КБ транспортного машиностроения Илья Макеев подтвердил, стрельбы прошли успешно.

«Это тот танк, по которому работала БМПТ, свежая отметина, еще теплая. В условиях не очень благоприятных для стрельбы, мы обнаружили и сумели поразить цели эффективно. Но и обратите внимание на вашу камеру, судя по всему осколком прилетело, видимо конец объективу», - отметил конструктор.

Несмотря на потерю объектива, экшн-камера все равно сумела запечатлеть и сохранить видео, на котором можно увидеть масштаб повреждений при попадании по танку управляемой ракетой.