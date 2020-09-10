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Российский дрон-дальнобойщик сможет спасать людей из горящих лесов

Андрей Аркадьев
16:04 10.09.2020
Идут переговоры с МЧС на предмет сотрудничества в области пожаротушения.
Российский дрон-дальнобойщик сможет спасать людей из горящих лесов
© Фото: braeron.com

Российский тяжелый беспилотник вертикального взлета BRAERON, способный перевозить грузы до 200 килограммов и летать на расстоянии до 300 километров, планируют в будущем использовать при спасении людей в зоне лесных пожаров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика дрона, гендиректора ОКБ «Авиарешения» Дмитрия Арсентьева.

«Сейчас мы начали вести общение с представителями МЧС на предмет возможного сотрудничества в области пожаротушения», - приводит агентство его слова.

В дальнейшем беспилотник получит выдвижной механизм, позволяющий спасать людей из зоны пожара, не опускаясь вниз, добавил Арсентьев.

Разработчик уточнил, что BRAERON сможет перевезти в безопасное место одного взрослого человека на расстояние до 40 километров, но в отличие от вертолетов, которые применяются сейчас, данный летательный аппарат не требует присутствия пилотов в зоне задымления, а значит, не подвергает опасности их жизни.

Размер дрона BRAERON - 5х3 метра, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий, ему не нужна взлетная полоса, а для посадки необходима только ровная площадка 10х10 метров.

Дрон может применяться для доставки товаров первой необходимости, грузов и почты в отдаленные уголки России, в частности в районы Крайнего Севера на нефтяных промыслах.

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