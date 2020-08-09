«Подводная» парилка: специалист рассказал об устройстве бани на борту субмарины «Князь Владимир»

Современный атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» имеет в своем оснащении, помимо прочего, в том числе и натуральную баню. Парилка оборудована в соответствии со всеми исконными принципами, но с учетом своего нахождения внутри подводной лодки.

Отсек поделен на предбанник, душевую и непосредственно парилку. Старший строитель отдела подводного кораблестроения судостроительного завода «Севмаш» Андрей Сорванов рассказал программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» о том, как строилась «подводная» баня.

В отличие от привычных парилок, которые строятся на суше, в случае с «Князем Владимиром» пришлось применять основательные толстые бруски дерева. Как пояснил Сорванов, делалось это с целью недопущения деформации дерева из-за повышенной влажности и высоких температур.

«Также это своего рода и шумоизоляция. На потолке - железо, под ним - еще один слой шумоизоляции», - рассказал старший строитель.

Рядом с парильным отсеком расположился буфет: небольшое пространство создано исключительно функционально и имеет даже специальный лифт для подъема продуктов из камбуза.

Отметим, атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» построен по проекту с кодовым названием «Борей-А» и относится к поколению 4+. 28 мая был подписан приемный акт подлодки. Испытания субмарины проходили как в подводном, так и в надводном положении.