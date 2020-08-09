Недюжинная сила или 450 килограмм на сантиметр: как проверялась на прочность резиновая обшивка «Князя Владимира»

В процессе постройки корпус атомного подводного крейсера поколения 4+ «Князь Владимир» постоянно подвергался проверкам на прочность. Для этого специалистам были необходимы лишь штопор и молоток.

Речь в данном случае идет о проверке прочности приклейки рупорного покрытия к наружной обшивке. Начальник участка цеха судостроительного завода «Севмаш» Антон Попов рассказал команде «Военной приемки» и дал автору программы Алексею Егорову лично испробовать корпус «Князя Владимира» на прочность.

Чтобы оторвать резиновую плиту, нужна недюжинная сила. Штопор настолько плотно вкручивается, что выдерживает вес человеческого тела. В соответствии с привычной технологией процесса проверки, необходимо просверлить в плите широкое отверстие с помощью дрели, а затем в получившуюся «пробку» снова вставить штопор. Специальный прибор, прикрепляющийся к нему, показывает в килоньютонах силу, необходимую для того, чтобы вырвать кусок из резинового листа.

Как показывает практика, чтобы отделить небольшой участок размером около 15 сантиметров из целого листа резиновой обшивки, понадобится приложить усилие, эквивалентное 450 килограммам на 1 квадратный сантиметр. На отрыв с помощью штопора проверялся каждый десятый лист.

Отметим, атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» построен по проекту с кодовым названием «Борей-А» и относится к поколению 4+. 28 мая был подписан приемный акт подлодки. Испытания субмарины проходили как в подводном, так и в надводном положении.