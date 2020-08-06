РВСН получат около ста новых единиц вооружения в 2020 году

Ракетные войска стратегического назначения в 2019 году получили около ста новых основных образцов вооружения и военной техники, еще столько же поступят до конца 2020 года. Соответствующая информация содержится в материалах Минобороны РФ к инспекции главы военного ведомства Серея Шойгу Тейковского соединения РВСН.

В сообщении говорится, что в 2020 году доля современных ракетных комплексов РВСН будет доведена до 81%.

В нем также отмечено, что поставка пусковых установок и обеспечивающих их систем позволит в этом году провести оснащение ракетными комплексами «Ярс» и «Авангард» четырех ракетных полков.

В ходе подведения итогов рабочей поездки Шойгу отметил, что «перевооружение РВСН на современные комплексы стратегического назначения идет с опережением графика.

Он подчеркнул, что «необходимо продолжить создание современной технической и социально-культурной инфраструктуры в гарнизонах для военнослужащих и их семей».