115 лет со дня рождения авиаконструктора Микояна

Самолеты Микояна поставили 38 мировых рекордов скорости и набора высоты.

Сегодня 115 лет со дня рождения Артема Микояна. Создателя боевых самолетов, которые принесли мировое признание не только самому авиаконструктору.

Его машины прочно закрепили авторитет нашей страны, как ведущей авиационной державы. Микоян создал первые отечественные реактивные истребители МиГ-9, МиГ-15 и МиГ-17.

А затем из ангаров его бюро появились наши первые сверхзвуковые истребители и машины с изменяемой стреловидностью крыла.

Самолеты Микояна поставили 38 мировых рекордов скорости и набора высоты. По сути легендарный конструктор создал в самолетостроении свою собственную школу.

И ее представители до сих пор успешно работают уже над созданием нового поколения отечественной авиации.