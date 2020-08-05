Подлодка «Вепрь» после ремонта вернулась в состав ВМФ России

Атомная подводная лодка проекта 971 «Вепрь» прошла ремонт и вернулась в состав ВМФ России, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко на едином дне приемки военной продукции.

Замглавы военного ведомства напомнил, что в этом году российский флот получил первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и атомный подводный крейсер проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир».

Кроме того, в 2020 году в состав ВМФ вошли два новых корабля обеспечения проектов 23470 и 19910 и 50 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения, добавил Криворучко.

Атомная подводная лодка «Вепрь» спроектирована проектно-конструкторским бюро (СПМБМ) «Малахит» и построена на северодвинском предприятии «СЕВМАШ» по усовершенствованному проекту 971, что позволило иметь дополнительный модернизационный запас при последующих работах по обновлению систем жизнеобеспечения подводной лодки и бортовых комплексов радиоэлектронного оборудования.

Большая атомная подводная лодка проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Она вооружена торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов.