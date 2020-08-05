Шойгу потребовал к концу года довести до 70% оснащенность ВС РФ современными вооружениями

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал к концу 2020 года довести до 70% оснащенность войск современными вооружениями.

«Мы должны на 100% выполнить государственный оборонный заказ и выйти на показатель 70% по современности, сохранив при этом высокий уровень исправности техники», - сказал глава военного ведомства, подводя в среду итоги единого дня приемки продукции военного назначения.

Шойгу выразил надежду, что «никакой коронавирус не помешает завершить этот год достойно, достичь всех намеченных целей, ввести все объекты, получить всю необходимую технику, оборудование, вооружения, боеприпасы».

Как сообщил в ходе единого дня приемки продукции военного назначения заместитель министра обороны Алексей Криворучко, по итогам первого полугодия 2020 года доля современных образцов вооружений в войсках и на флоте составила 68,5%.

В январе Шойгу заявил, что оснащенность российской армии современным оружием и техникой должна быть доведена до 70%. На такой показатель Вооруженным силам страны необходимо выйти до конца текущего года.

Министр тогда также призвал к поступательному перевооружению Ракетных войск стратегического назначения на комплексы «Авангард» и «Ярс», а морских ядерных сил - на новейшие субмарины класса «Борей-А».