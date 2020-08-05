Очередной полк ЗРС С-400 передан Министерству обороны России

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передан российскому военному ведомству очередной полк ЗРС С-400 «Триумф», сообщает пресс-служба предприятия.

«В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу Концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 «Триумф», – отметил генеральный директор Концерна Ян Валентинович Новиков.

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут.

Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим. Договор о поставках С-400 подписали Китай и Турция.