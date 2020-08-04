Шойгу потребовал от руководства КАЗ соблюдения графика исполнения гособоронзаказа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения Казанского авиационного завода потребовал от его руководства неукоснительно соблюдать сроки исполнения Государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министр подчеркнул, что речь идет о всей номенклатуре продукции.

«Это касается как модернизации, так и производства новых самолетов», - подчеркнул он.

Шойгу осмотрел цеха, в которых проводится ремонт и модернизация самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и возобновлено производство новых самолетов Ту-160.

Главе военного ведомства доложили о предстоящей передаче глубоко модернизированного самолета Ту-160 на летно-испытательную станцию.

Шойгу подчеркнул, что необходимо поддерживать техническую исправность самолетного парка стратегической авиации.

«Несмотря на то что в этом вопросе все идет по графику, необходимо поддерживать авиатехнику на должном уровне, эту работу надо продолжать с надлежащим качеством», - сказал министр.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Основными задачами Ту-22М3 является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей. Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

В 1976 году Ту-22М2 выполнил испытательный полет на максимальную дальность с двумя дозаправками в воздухе, пролетев семь тысяч километров. На переговорах в Женеве по сокращению стратегических наступательных вооружений ОСВ-2 США настояли на включении Ту-22М2 в список стратегических сил СССР. Стороны договорились демонтировать со всех машин штанги дозаправки и ограничить производство самолетов до уровня 30 в год. На новейшей модификации самолета эта штанга была возвращена на место.