Шойгу доложили о передаче глубоко обновленного Ту-160 на испытания
Глава ведомства посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили о предстоящей передаче глубоко модернизированного самолета Ту-160 на летно-испытательную станцию во время его рабочей поездки в Казань.
Сегодня глава российского военного ведомства осмотрел цеха, в которых проводится ремонт и модернизация самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и возобновлено производство новых самолетов Ту-160.
Шойгу потребовал от руководства КАЗ неукоснительного соблюдения графика исполнения ГОЗ по всей номенклатуре продукции.
Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла.
Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.