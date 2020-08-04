Шойгу доложили о передаче глубоко обновленного Ту-160 на испытания

Министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили о предстоящей передаче глубоко модернизированного самолета Ту-160 на летно-испытательную станцию во время его рабочей поездки в Казань.

Сегодня глава российского военного ведомства осмотрел цеха, в которых проводится ремонт и модернизация самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и возобновлено производство новых самолетов Ту-160.

Шойгу потребовал от руководства КАЗ неукоснительного соблюдения графика исполнения ГОЗ по всей номенклатуре продукции.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла.

Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.