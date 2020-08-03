Новейшую военную технику представят на форуме «Армия-2020»

Новейшие образцы российской военной техники представят на форуме «Армия-2020» в Южном военном округе.

«Впервые широкой аудитории будут представлены такие образцы новейшего вооружения и военной техники, как станция радиопомех АСП БМ "Ртуть" и станция обнаружения и целеуказания "Купол"», - уточняется в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, на экспозиции будут представлены новейший зенитный комплекс СОУ «БУК-М2», оперативно-тактический комплекс «Искандер», бронеавтомобиль «Тигр», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».



Уточняется, что всего в форуме «Армия-2020» поучаствуют свыше 40 соединений и воинских частей, свыше 10 предприятий промышленности, а также научно-исследовательские институты и учебные заведения.

Международный военно-технический форум пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в 14 субъектах России.