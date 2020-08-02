Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Будущее ВДВ: разработчик рассказал о грядущих новинках для десантников

Владимир Расходчиков
10:07 02.08.2020
Заместитель директора центра проектирования по парашютостроению АО «Технодинамика» рассказал в эфире программы «Военная приемка» о характеристиках новейшей парашютной системы для ВДВ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров выяснил, какие современные парашютно-десантные системы уже идут на смену старым образцам. Подробнее об одной из таких новинок, системе «Дальнолет», рассказал заместитель директора центра проектирования по парашютостроению АО «Технодинамика» Алексей Козин.

«Одна из таких разработок, которая буквально два дня назад прошла государственные испытания, это парашютная система специального назначения с увеличенной грузоподъемностью. Она предназначена для выполнения парашютных прыжков с высоты выше 4000 метров. Максимальный предел не могу говорить, это закрытая информация. Но качества крыла данной системы позволяют преодолевать расстояния при попутном ветре при максимальной высоте десантирования до 60-ти километров», - заявил разработчик.

Парашютная система «Дальнолет» выпускается на Ивановском парашютном заводе, которых входит в холдинг АО «Технодинамика». Как ранее сообщалось в заявлении Минобороны РФ, новые парашютные системы отличаются от уже существующих большими удобством и быстротой укладки для последующего применения, маневренностью в воздухе и безопасностью при приземлении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.08.2020, 09:12
«Вы никогда не подведете»: Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Дата02.08.2020, 07:30
«Надежно стоите на страже Родины»: Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск
Дата02.08.2020, 08:43
В FIFA оценили возможность сохранения должности Инфантино в связи с уголовным преследованием
Дата31.07.2020, 11:17
«Каспийский монстр»: гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:26 В стране и мире
Правительство РФ упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
10:36 В стране и мире
В СК РФ назвали отравление газом возможной причиной смерти семьи на Алтае
10:09 Армия
Видео
Подарок к 90-летию ВДВ: разработчик рассказал, какой парашют придет на смену Д-10
10:07 ОПК
Видео
Будущее ВДВ: разработчик рассказал о грядущих новинках для десантников
07:54 В стране и мире
Назван способ продлить срок службы смартфона
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван способ продлить срок службы смартфона
Видео
«Лучше туда не вмешиваться»: директор Малого театра прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
Видео
Коварная газировка: врач рассказал о самых опасных в жару напитках
Видео
«Каспийский монстр»: гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.