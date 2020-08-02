Будущее ВДВ: разработчик рассказал о грядущих новинках для десантников

Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров выяснил, какие современные парашютно-десантные системы уже идут на смену старым образцам. Подробнее об одной из таких новинок, системе «Дальнолет», рассказал заместитель директора центра проектирования по парашютостроению АО «Технодинамика» Алексей Козин.

«Одна из таких разработок, которая буквально два дня назад прошла государственные испытания, это парашютная система специального назначения с увеличенной грузоподъемностью. Она предназначена для выполнения парашютных прыжков с высоты выше 4000 метров. Максимальный предел не могу говорить, это закрытая информация. Но качества крыла данной системы позволяют преодолевать расстояния при попутном ветре при максимальной высоте десантирования до 60-ти километров», - заявил разработчик.

Парашютная система «Дальнолет» выпускается на Ивановском парашютном заводе, которых входит в холдинг АО «Технодинамика». Как ранее сообщалось в заявлении Минобороны РФ, новые парашютные системы отличаются от уже существующих большими удобством и быстротой укладки для последующего применения, маневренностью в воздухе и безопасностью при приземлении.