«Аппарат будущего»: на форуме «Армия-2020» рассказали о возможностях первого российского циклолета

Фонд перспективных исследований (ФПИ) впервые представил на международном форуме «Армия-2020» демонстратор летательного аппарата с циклическими движителями (циклолет). По словам руководителя направления ФПИ Виктора Литвиненко, это аппарат будущего.

«У нас хорошие результаты в авиационной технике. В Кубинке стоит наш замечательный аппарат циклолет, все могут его посмотреть. Может, не все уделили этому внимание, не понимая, что это аппарат будущего, как в фильмах, когда летают такие интересные аппараты, с которых можно заходить в окно любого небоскреба. Это интересная техника», - сказал Литвиненко в интервью «Звезде».

Он отметил, что у ФПИ есть много сухопутных проектов. В частности, на форуме «Армия-2020» под Екатеринбургом продемонстрировали перспективный робототехнический комплекс «Маркер». Литвиненко добавил, что Фонд занимается только тем, чего нет в мире.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.