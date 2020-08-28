ОПК МВТФ Армия-2020 На форуме «Армия-2020» рассказали об аппарате, достигшем дна Марианской впадины Андрей Аркадьев В мае российский подводный аппарат «Витязь-Д» был спущен с борта буксирного судна «Фотий Крылов» и погрузился на дно Марианской впадины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Беспилотный глубоководный аппарат «Витязь-Д» представили на Межународном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом в интервью «Звезде» сообщил руководитель направления Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко. «Результаты наших работ будут востребованы завтра и послезавтра. Интересные разработки, которые мы уже сегодня можем показать, находятся в зале. По заказу Фонда перспективных исследований Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" создало глубоководный аппарат "Витязь-Д"», - сообщил Литвиненко. Напомним, что 8 мая российский подводный аппарат «Витязь-Д» был спущен с борта буксирного судна «Фотий Крылов» и погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения составила 10 028 метров, на дне был установлен вымпел в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Разработка «Витязя» началась несколько лет назад в Центральном конструкторском бюро «Рубин». Название аппарат получил в честь советского научно-исследовательского судна «Витязь», которому удалось в 1 957 году определить максимальную глубину Марианского желоба - 11 022 метра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует