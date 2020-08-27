Военный инновационный Технополис «Эра» заключил соглашения с 30 предприятиями на форуме «Армия-2020». Об этом в интервью «Звезде» сообщил начальник Технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

«Запланировано подписание ряда соглашений с предприятиями и научными организациями, в том числе меморандум о создании Центра технологических компетенций. На сегодняшний день мы фактически уже с 30 предприятиями заключили такие соглашения и надеемся с ними будем дальше сотрудничать, чтобы поднимать нашу науку», - сказал он.

Ивановский отметил, что «Эра» уже третий год принимает участие в форуме «Армия». На выставке в этом году Технополис представил 63 экспоната, запланировано восемь круглых столов в рамках деловой программы, а также ряд переговоров и встреч. Кроме того, подготовлен 3D-тур по Технополису, в том числе виртуальный тур по вооружению и военной технике.