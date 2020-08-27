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Начальник 12 ЦНИИ рассказал на «Армии-2020», как охраняются ядерные объекты

Андрей Аркадьев
15:58 27.08.2020
Безопасность ядерного щита включает развитие технических средств охраны, постоянный мониторинг надежности персонала, а также вопросы надежности технических систем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

12 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ занимается безопасностью ядерных объектов. В рамках форума «Армия-2020» развернута экспозиция, где воспроизводится ретроспектива развития института.

Безопасность ядерных объектов – многофакторная система. Из чего она состоит, рассказал в интервью «Звезде» начальник 12 ЦНИИ Владимир Чипко.

«Безопасность страны - это не только ядерный щит но и безопасность самого ядерного щита. Это понятие имеет множество аспектов. Это и развитие технических средств охраны, это и постоянный мониторинг надежности персонала, это вопросы надежности технических систем, которые обеспечивают надежность функционирования наших специальных объектов, эти направления определяют то, чем мы занимаемся сейчас», -  сказал Чипко.

По его словам, возможности вычислительной техники и моделирования процессов развились настолько, что сейчас можно говорить о так называемых «цифровых двойниках».

«Мы постепенно отходим от дорогостоящих натурных опытов к моделированию с помощью мощных персональных компьютеров», - добавил Чипко.

Пришедшие цифровые технологии позволили создать совершенно особые системы безопасности. Так, при участии ЦНИИ была создана сеть охраны подвижных грунтовых комплексов.

Чипко отметил, что нынешние разведтехнологии позволяют шагнуть еще дальше. В частности в 12 ЦНИИ задумываются о комплексировании разнородных систем в единую систему, которая будет управляться из единого центра и сможет в онлайн-режиме отслеживать не только ситуацию с безопасностью, но и предлагать возможные варианты решения прогнозируемой ситуации и работать на упреждение. Элементы этой системы уже развернуты в отдельной экспозиции в рамках форума.

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