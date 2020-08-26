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«Превосходит мировые аналоги»: гендиректор «Уралтрансмаша» рассказал, в чем особенность «Коалиции-СВ»

Андрей Аркадьев
15:29 26.08.2020
По требованиям безопасности экипаж самоходки изолирован от боевого отделения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В этом году АО «Уралтрансмаш» представляет на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» две машины - САУ 2С19М2 «Мста-С» и новейшую САУ 2С35 «Коалиция-СВ». Об этом в интервью «Звезде» сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.

«Новая машина, представленная сегодня на выставке, на порядок мощнее аналогов, которые существуют в мире в принципе. Она не просто одна из лучших образцов, но и превосходит их», - подчеркнул он.

Семизоров пояснил, что боевое отделение с орудием в башне «Коалиции» безлюдное, а экипаж располагается в отделении управления.

«Необитаемое отделение для экипажа, он полностью отделен от боевого отделения, что добавляет возможность выжить в критических условиях. Имеется автоматическая наводка на цель, а дальность стрельбы на уровне мировых параметров. Скорострельность достигает до 12 выстрелов в минуту», - добавил Семизоров.

152-миллиметровая САУ «Коалиция» создана для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, живой силы, ПВО, ПРО и других объектов в глубине обороны противника.

Оснащена современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Одним из достоинств орудия является пневматический механизм заряжания, обеспечивающий САУ невиданную доселе скорострельность, более 10 выстрелов в минуту.

Впервые была представлена на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По своим характеристикам не имеет аналогов в мире.

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