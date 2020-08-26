«Бронежилет внутри салона»: в ОКБ «Техника» рассказали об антиосколочной защите в машинах для силовиков

Заместитель генерального директора ОКБ «Техника» Александр Елисеев в интервью «Звезде» рассказал о новых материалах, используемых в автомобилях, поставляемых для силовых структур, которые позволяют защитить машины от обстрелов.

«Пробив броню, и пройдя несколько преград, пуля разрушается и вылетает. Вот как раз эти новые материалы мы использовали. Мы сделали как бы бронежилет, который вмещается внутри салона. Называется антиосколочная защита. И мы являемся родоначальниками этой брони, у нас есть все документы. Все машины, которые мы поставляем для всех структур, оборудованы именно этим», - пояснил Елисеев.

Броня способна принимать удар и гасить его, создавая демпфирующие качества. По словам Елисеева, необходимо, чтобы материал свободно размещался в автомобиле. ОКБ «Техника» владеет данными технологиями.

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