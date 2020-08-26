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«Бронежилет внутри салона»: в ОКБ «Техника» рассказали об антиосколочной защите в машинах для силовиков

Андрей Аркадьев
13:26 26.08.2020
ОКБ «Техника» занимается бронированием автомобилей с целью защиты личного состава, который выполняет особые задачи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель генерального директора ОКБ «Техника» Александр Елисеев в интервью «Звезде» рассказал о новых материалах, используемых в автомобилях, поставляемых для силовых структур, которые позволяют защитить машины от обстрелов.

«Пробив броню, и пройдя несколько преград, пуля разрушается и вылетает. Вот как раз эти новые материалы мы использовали. Мы сделали как бы бронежилет, который вмещается внутри салона. Называется антиосколочная защита. И мы являемся родоначальниками этой брони, у нас есть все документы. Все машины, которые мы поставляем для всех структур, оборудованы именно этим», - пояснил Елисеев.

Броня способна принимать  удар и гасить его, создавая демпфирующие качества. По словам Елисеева, необходимо, чтобы материал свободно размещался в автомобиле. ОКБ «Техника» владеет данными технологиями.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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