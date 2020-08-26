На максимальной высоте: на форуме «Армия-2020» показали новейшие дроны «Элерон-7»

Участники конкурса «Соколиная охота», проходящего в рамках Армейских игр - 2020, готовятся к главным испытаниям в Воронеже. Расчетам беспилотных летательных аппаратов предстоит разведать передвижение вражеских колонн в дневное и ночное время.

В распоряжении бойцов такие аппараты, как «Элерон-7», ознакомиться с возможностями которых можно на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Продолжительность полета дрона достигает четырех часов, максимальная высота составляет пять тысяч метров.

Кроме того, разработчики - АО «Эникс» - представили в парке «Патриот» целую линейку перспективных воздушных мишеней. Они нужны для тренировки как военных летчиков, так и наземных сил противовоздушной обороны. К тому же некоторые мишени используют в качестве ложных целей.

«После запуска происходит отделение от вертолета, самолета, заводится двигатель в определенный момент. И, естественно, она будет продолжать движение, изображая из себя летательный аппарат», - рассказал телеканалу «Звезда» генеральный директор АО «Эникс» Валерий Побежимов.

Напомним, что конкурс АрМИ-2020 «Соколиная охота» - состязание расчетов БПЛА в виде подготовки беспилотников и осуществления разведывательных полетов. Соревнования пройдут в три этапа в Воронеже.