Устройство для запуска самолетов палубной авиации и системы обогрева корабля: что «Новая ЭРА» показала на «Армии-2020»

АО «Новая ЭРА» - в оснащении электроэнергетических систем кораблей, судов, подводных лодок и специальных наземных объектов - именно так называется предприятие, которое вот уже более 20 лет выпускает комплектно-распределительные устройства. Они питают энергией корабли ВМФ и комплексы Сухопутных войск.

Некоторые виды оборудования могут выдержать ударные воздействия ускорением в 75g.

Еще одна представленная на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» разработка - устройство для запуска самолетов палубной авиации. Изначально его создавали для индийских Вооруженных сил. Но уже совсем скоро устройство можно будет встретить на авианосце «Адмирал Кузнецов». Контракт уже подписан. Агрегат фактически неубиваемый: состоит из 20 преобразовательных блоков. Для того чтобы заменить каждый из них, уходит всего 30 секунд.

«Все характеристики заявленные он обеспечивает даже при выходе из строя двух блоков. Для замены вышедшего из строя блока потребуется не более 30 секунд», - объясняет заместитель директора конструкторского бюро - начальник отдела преобразовательной техники АО «Новая ЭРА» Александр Ивановский.

Сердце энергетической системы - щит управления дизель-генератора. В автоматическом режиме он отслеживает температуру воды, давление, уровень масла и другие параметры генератора.

«Все представленные экспонаты - это оборудование, которое изготавливается на предприятии по действующим контрактам. Вчера был подписан контракт на поставку систем автоматики. В целом выставка для компании проходит успешно», - отметил генеральный директор АО «Новая ЭРА» Сергей Савков.

Кроме этого, на предприятии «Новая ЭРА» выпускают системы обогрева корабля, без которых сегодня невозможно представить даже близкие морские походы.

Также «Новая ЭРА» способна и готова выпускать серийную продукцию для управления фортификационными сооружениями Минобороны России. Отмечается, что в течение последнего десятилетия предприятие выполнило ряд ОКР по созданию комплекта интеллектуальных электрораспределительных и электропреобразовательных устройств для строящихся и модернизируемых объектов фортификационных сооружений, также осуществило поставки на ряд номерных объектов управления.

«Для выполнения этих важных и сложных заказов предприятие имеет всё: хорошо организованную производственную базу, квалифицированное конструкторское бюро, сервисную службу, отлаженную систему управления качеством. Также предприятие имеет все лицензии и сертификаты, необходимые для изготовления продукции в интересах Министерства обороны РФ», - отметили в пресс-службе «Новой ЭРЫ».

Компания участвует в разработке и поставке электрораспределительного оборудования для проектируемых, строящихся и модернизируемых надводных кораблей и вспомогательных судов ВМФ России с начала 2000-х годов.

Среди достижений компании необходимо отметить поставки электрооборудования на объекты ВМФ РФ: тяжелый атомный ракетный крейсер, фрегаты, корветы, большие разведывательные корабли, большие десантные корабли, тральщики.

«Кроме этого, АО «Новая ЭРА» постоянно участвует в поставке аналогичных электрораспределительных устройств для кораблей, проектируемых, строящихся и модернизируемых для инозаказчиков в рамках военно-технического сотрудничества», - отмечено в сообщении.

Это авианосцы и фрегаты для ВМС Индии, эсминцы для ВМС Китая, сторожевые корабли для ВМС Алжира.

К числу своих преимуществ компания относит следующее:

мощное широкопрофильное конструкторское бюро, позволяющее в союзе с развитым производственным подразделением создавать универсальный продукт;

возможность оперативной концентрации и переориентации предприятия на выпуск изделий под индивидуальные требования конкретного заказчика с учетом фактора экономической эффективности, конкурентоспособности и максимального использования современного мирового опыта;

обязательное комплексирование поставки, шефмонтажных и пусконаладочных работ, участия в швартовных и ходовых испытаниях, гарантийного и сервисного обслуживания, то есть сопровождение изделий в течение всего жизненного цикла;

высокие референции предприятия в области поставок ЭРУ и другого электротехнического оборудования для заказов МО РФ (ВМФ и управление фортификационных сооружений), коммерческого флота и шельфовых сооружений, объектов использования ядерной энергии (АЭС, в том числе – плавучих).

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