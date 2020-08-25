Модернизированный бронеавтомобиль BURAN представили на форуме «Армия-2020»

Модернизированный многофункциональный полноприводный бронеавтомобиль BURAN модификации APC 6, предназначенный для транспортировки личного состава и грузов, представило на форуме «Армия-2020» ООО «Нижегородское авиационное общество».

«Обновленное поколение автомобилей BURAN представляет автомобиль с улучшенной подвеской, которая позволяет пересекать даже паханные поля более комфортно. Рама имеет усиленную конструкцию. Есть система пневматической подкачки колес со вставкой внутри, которая позволяет в случаем разрыва покрышки продолжать движение от 50 километров и более», - сообщил «Звезде» руководитель подразделения транспорта и безопасности ООО «Нижегородское авиационное общество» Иван Андрюнин.

Машина получила систему регуляции давления в колесах изнутри автомобиля, а также снаружи для подкачки – на случай, если по какой-то причине вышла из строя автомобильная система. Имеется новая светодиодная оптика. Также усилена система кондиционирования для жарких тропических стран, есть мощная печка для холодного климата.

«Зеркала идут с подогревом, детермальные стекла не боятся солнечных лучей. В данном автомобиле модификации APC 6 представлены более удобные эргономичные кресла для перевозки личного состава. Закрывают автомобиль ригельные замки», - добавил Андрюнин.

В салоне есть камеры переднего и заднего вида, отображающие индикацию на мониторе. Имеется панель управления перед и задним баком. Автомобиль может перевозить более пяти человек, способен разгоняться до 100 километров в час, мощность двигателя до 210 л. с.