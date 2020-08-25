На поточной линии собран первый фюзеляж Ил-76МД-90А по новым технологиям

На «Авиастар-СП», который входит в Дивизион транспортной авиации ОАК (ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех), завершена автоматизированная стыковка первого фюзеляжа Ил-76МД-90А. Тяжелый транспортный самолет собран на новой поточной линии по бесстапельной технологии.

Уже произведена выгрузка первого фюзеляжа из станции стыковки отсеков и его закладка в следующую станцию, где производится монтаж трубопроводных систем.

«Запуск новой поточной линии - знаковое событие для ульяновского предприятия и для всего индустриального ландшафта корпорации, поскольку впервые такая технология используется для сборки больших транспортных самолетов», - сказал первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Он отметил, что большую часть операций выполняют роботы.

«Использование цифровых технологий позволят снизить трудоемкость самих работ и значительно сократить сроки стыковки агрегатов планера», - подчеркнул Ярковой.

По его словам, внедрение нового технологического процесса в дальнейшем будет способствовать наращиванию серийного выпуска самолетов и выходу на темпы до 12 машин в год.

Все это, сказал Ярковой, позволит выполнить обязательства перед заказчиками в срок, обеспечить рост выручки и стабильное развитие завода.

Отмечается, что автоматизированная поточная линия почти на 40% снижает трудоемкость стыковки планера и в четыре раза сокращает сроки сборки самолета. Проектная мощность новой линии - 18 воздушных судов в год.