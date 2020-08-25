Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

На поточной линии собран первый фюзеляж Ил-76МД-90А по новым технологиям

Иван Линдеманн
17:56 25.08.2020
Уже произведена выгрузка первого фюзеляжа из станции стыковки отсеков и его закладка в следующую станцию, где производится монтаж трубопроводных систем.
На поточной линии собран первый фюзеляж Ил-76МД-90А по новым технологиям
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На «Авиастар-СП», который входит в Дивизион транспортной авиации ОАК (ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех), завершена автоматизированная стыковка первого фюзеляжа Ил-76МД-90А. Тяжелый транспортный самолет собран на новой поточной линии по бесстапельной технологии.

Уже произведена выгрузка первого фюзеляжа из станции стыковки отсеков и его закладка в следующую станцию, где производится монтаж трубопроводных систем.

«Запуск новой поточной линии - знаковое событие для ульяновского предприятия и для всего индустриального ландшафта корпорации, поскольку впервые такая технология используется для сборки больших транспортных самолетов», - сказал первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Он отметил, что большую часть операций выполняют роботы.

«Использование цифровых технологий позволят снизить трудоемкость самих работ и значительно сократить сроки стыковки агрегатов планера», - подчеркнул Ярковой.

По его словам, внедрение нового технологического процесса в дальнейшем будет способствовать наращиванию серийного выпуска самолетов и выходу на темпы до 12 машин в год.

Все это, сказал Ярковой,  позволит выполнить обязательства перед заказчиками в срок, обеспечить рост выручки и стабильное развитие завода.

Отмечается, что автоматизированная поточная линия почти на 40% снижает трудоемкость стыковки планера и в четыре раза сокращает сроки сборки самолета. Проектная мощность новой линии - 18 воздушных судов в год.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
18:45 В стране и мире
Лавров заявил о влиянии Запада на белорусскую оппозицию
16:52 Армия
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
13:14 Армия
Видео
В «ОСК» рассказали о самом «зубастом» корабле
12:35 Армия
Видео
Борисов назвал С-500 венцом в создании техники противовоздушной обороны
07:50 Армия
Видео
Шойгу объяснил пользу совмещения форума «Армия» и АрМИ-2020
Популярное
Популярное
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Названы самые доступные направления для полетов в сентябре
Видео
«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова
Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.