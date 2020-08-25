Минобороны и «Вертолеты России» заключили контракт на поставку Ми-38

Министерство обороны РФ на форуме «Армия-2020» заключило с компанией «Вертолеты России» контракт на поставку вертолетов Ми-38. Об этом в интервью «Звезде» сообщил директор холдинга Андрей Богинский.

«Были подписаны контракты с Министерством обороны на поставку двух вертолетов Ми-38, опытно-конструкторская работа по перспективному морскому вертолету, выполнению первого этапа работы. Был подписан контракт с МЧС РФ по поставке Ми-26, контракт с Министерством обороны Белоруссии на поставку четырех вертолетов Ми-35», - отметил он.

Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающей неотложки, для полетов над сушей и акваториями.

Как рассказал в интервью «Звезде» руководитель программы Ми-38 Александр Ахромеев, Ми-38 будет иметь самые разные варианты использования, начиная с пассажирских перевозок, перевозок вахтовиков и заканчивая грузовыми рейсами и поисково-спасательными работами. Речь идет о грузах более пяти тонн, в том числе габаритных - на внешней подвеске.

Дальность полета Ми-38 в транспортной конфигурации - до тысячи километров, максимальная взлетная масса - 15,6 тонны. Серийное производство вертолета осуществляется на Казанском вертолетном заводе.