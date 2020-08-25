Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» вышел на этап госиспытаний

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» вышел на этап государственных испытаний. Об этом в интервью «Звезде» сообщил конструктор АО «СКБМ» Сергей Абдулов на форуме «Армия-2020».

«В этом году мы представляем различную технику. Центром демонстрации является легкий плавающий танк Спрут СДМ. Наконец-то, машина прошла заводские испытания и вышла на государственные испытания. В течение определенного времени будет проведен цикл испытаний и принято на вооружение данное изделие», - сказал он.

«Спрут-СДМ1» предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения. Предлагается для оснащения морской пехоты и танковых подразделений сухопутных войск.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.