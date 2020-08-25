Гендиректор АО «РКЦ «Прогресс»: на «Союзе-5» применяется новый сплав, который позволяет поднять больше груза

Генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал в интервью «Звезде» о новых материалах, которые помогают ракетам поднять больше груза.

«На "Союзе-5" мы применяем новый отечественный сплав 1 580, который позволяет на несколько сотен килограмм поднять полезного груза», - отметил он.

На форуме «Армия-2020» АО «РКЦ «Прогресс» представил ракеты-носители космического назначения и космические аппараты.

«По ракетам - это наиболее перспективное изделие, это сверхтяжелая машина, из более мелких - это "Союз-5" и наша серийная рабочая лошадка "Союз-2". Космические аппараты - это "Обзор-Р" и "Аист-2Д", который в 2016 году запущен с Восточного и четыре года успешно работает», - добавил он.

Сравнивая «Союз-5» с «Зенитом», Баранов отметил, что от последнего там остался только двигатель первой ступени, но он существенно переделывается в части рулевых приводов, бортовой кабельной сети и др.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.