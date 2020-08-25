Лазерный комплекс «Рать» впервые представили на форуме «Армия-2020»

Лазерный комплекс «Рать» впервые представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Он предназначен для обнаружения и подавления беспилотников противника.

В состав комплекса входит машина СБА-70К2, созданная на базе КамАЗа, сообщили «Звезде» на форуме. Имеет защиту от пуль патрона 7,62 мм и противоминную стойкость. Выдерживает подрыв под колесом или под днищем до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте.

«В состав входит система обнаружения РЛС, система подавления телекоммуникационных каналов. Также направленное воздействие СВЧ в комплексе лазерного оружия, а также сама лазерная установка - это для физического уничтожения самого объекта», - рассказал главный конструктор компании «Булат» Михаил Судариков.

«Рать» способна подавлять беспилотные дроны на расстоянии до 2,5 километра, летящие со скоростью до 200 километров в час.