ПСБ и «Иннопрактика» организовали первый в РФ рейтинг проектов диверсификации

«Промсвязьбанк» и «Иннопрактика» представили первый в России рейтинг уровня диверсификации компаний оборонно-промышленного комплекса. В понедельник, 24 августа, были названы победители среди основных предприятий ОПК. Их отметили наградами.

Напомним, что ранее Владимир Путин поставил задачу довести долю высокотехнологичной продукции гражданского назначения в ОПК до 30%. Без поддержки сделать это непросто. Необходимые ресурсы и помощь в реализации проектов готов оказать ПСБ. Там создали специальный департамент, который будет обеспечивать в том числе и финансовое сопровождение.

«Это комплексная работа. Банку интересно все. Мы эту работу начинаем, понимая, что она будет более тяжелой, чем даже работа, связанная непосредственно с финансированием ОПК, но одно без другого не работает», - заявил председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

Результаты исследования уровня диверсификации станут основой для создания необходимой среды и мер поддержки способных обеспечить рост предприятий ОПК.

Ранее стало известно, что ПСБ реализует для предприятий ОПК уникальную ипотечную программу.