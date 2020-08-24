Систему предупреждения столкновений в космосе представили на форуме «Армия-2020»

Систему предупреждения о сближении космического аппарата с иными объектами в космосе представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом сообщил «Звезде» заместитель директора ПАО «МАК «Вымпел» Георгий Медовников.

«Исторически деятельность ПАО "МАК "Вымпел" связана с созданием таким стратегических систем, как система предупреждения о ракетном нападении, система контроля космического пространства. На сегодняшний день предлагаем рынку несколько коммерческих продуктов в рамках диверсификации. На мероприятие представлена система, позволяющая избежать потерю дорогостоящего космического аппарата – система предупреждения о сближении космического аппарата с иными объектами в космосе. Проблема актуальна, поскольку количество объектов, летающих в космосе, постоянно растет», - сказал Медовников.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.