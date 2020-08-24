Директор Департамента перспективных программ и проекта «Сфера» рассказал о развитии спутниковой системы

«Сфера» – программа комплексного развития космических информационных технологий. В рамках программы Роскосмос совместно с партнерами планирует развитие услуг спутникового связи, навигации, дистанционного зондирования Земли, разработки нов линейки абонентского оборудования и создания новых перспективных космических систем. Об этом сообщил «Звезде» директор Департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Сергей Прохоров.

«Программа увязывает десять проектов, пять проектов по раз орбитальных группировок связи и 5 проектов по развитию орбит группировок ДЗЗ. Но мы этим не ограничиваемся, в рамках программы планируем развитие технологий и абонентского оборудования и услуг сервиса, что в первую очередь востребовано на коммерческом рынке услуг связи и ДЗЗ», - сказал он в интервью обозревателю Алексею Самолетову.

Он отметил, что речь идет о разработке линейки абонентского оборудования, включая транспорт, персонального устройства на объектах личного транспорта, техники и тд.

По словам Прохорова, на сегодняшний день уже сформирована программа, ее облик, технические требования к орбитальным группировкам, наземному оборудованию. Роскосмос разработал системный проект на эту программу.

Ранее сообщалось, что в состав космической системы «Сфера» войдут более 200 спутников, обеспечивающих работу интернета вещей и свыше 250 аппаратов для наблюдения Земли.