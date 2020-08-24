Борисов: новейшую ЗРС С-500 отправили на госиспытания

Начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

«Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», - сказал он.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что новейшая система ПВО С-500 будет готова к поставкам в российскую армию уже в этом году.

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.