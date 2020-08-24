«БТК групп» представила новые разработки одежды для военнослужащих на «Армии-2020»

Исполнительный директор компании Андрей Подопригорин в интервью «Звезде» рассказал о требованиях, предъявляемых к военной одежде, а также новинках, представленных на форуме «Армия-2020».

«По сравнении с предыдущими периодами смена динамичная. Есть развитие определенное, есть движение вперед. События последних пяти-шести лет серьезно повлияли на ускорение этого процесса. Отчасти положительно то, что были определенные запреты со стороны импортных поставок. Это сподвигло всех основных производителей заниматься собственными разработками и собственным производством. Работа в стране ведется комплексно, участвуют все, не могу сказать спасибо Минпромторгу и Департаменту легкой промышленности», - сказал он.

«Ратник» включает десятки подсистем, в том числе несколько видов тепловизионных прицелов, автомат, пулемет или снайперскую винтовку, планшет, боевой защитный комплект 6Б49, систему управления «Стрелец», видеокамеры и другое.

Шлем выдерживает попадание пули из пистолета Макарова с расстояния в пять метров, бронежилет - попадание из снайперской винтовки и автомата Калашникова. Оборудован системой охлаждения и автономными источниками питания. Имеет систему разведки, управления и связи «Стрелец».

Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне МАКС-2011, а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные Силы РФ.

Отметим, что в феврале прошлого года стало известно, что экипировка российского солдата «Сотник» будущего будет оснащена экзоскелетом.