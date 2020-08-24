Стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ получил 8 ракет вместо 4

Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ, впервые взлетевший накануне, вместо четырех крылатых ракет может нести восемь. Об этом «Звезде» сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

«Появилась возможность нести не четыре, а восемь ракет, то есть в два раза увеличить боевую нагрузку и продлить жизнь самолета на значительное время», - сказал Слюсарь в эфире телеканала «Звезда».

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Т-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.