Гендиректор завода «Урал» рассказал о новинках, представленных на форуме «Армия-2020»

Автомобильный завод «Урал» представляет многоцелевые автомобили «Урал» нового поколения на международном выставочном форуме «Армия-2020». Гендиректор предприятия Павел Яковлев в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову рассказал, чем отличаются новые машины и когда они встанут на вооружение ВС РФ.

«В этом году мы представили два автомобиля, которые находятся в стадии испытания. Это автомобиль 4*4 "Мотовоз-М" и автомобиль 8*8 с очень интересной формулой 1/3 , если смотреть по осям, то ось сдвинута назад – это седельный тягач семейства "Торнадо". Это две новинки, которые мы считаем, что за два года пройдут успешные испытания и встанут на вооружение в Вооруженных Силах РФ», - сказал он.

По словам Яковлева, в новом семействе автомобилей применено большое количество пластика, в частности из этого материала сделано оперение кабины. Также постоянно усложняется электроника.

«Сегодня мы применяем всю электронику российского производства», - добавил он.

Седельный тягач «Урал-63708» (8х8) предназначен для буксирования специальных и транспортных полуприцепов полной массой 85 тонн, перевозки грузов, монтажа и транспортировки вооружения, военной и специальной техники (ВВТ). Седельный тягач оснащен 4-дверной пятиместной защищенной бронированной кабиной капотной компоновки.

Автомобиль имеет колесную формулу 8х8, ведущие мосты с центральным и колесным редукторами, для обеспечения высокого уровня проходимости средний и задний мосты снабжены блокировкой межколесных дифференциалов, с межосевой блокировкой в задней тележке. Схема расположения мостов в конструкции тягача – одна ось спереди, три сзади с обеспечением управления передним и задним мостом - обеспечивает оптимальные параметры распределения нагрузки на грунт и маневренности в стесненных условиях и, следовательно, максимальные технические показатели подвижности при высокой нагрузке на седельно-сцепное устройство.

Большой дорожный просвет 400 мм, шины с развитым рисунком протектора, система регулирования воздуха в шинах обеспечивают «Торнадо-У» высокую проходимость: подъем не менее 60%, брод глубиной 1,8 м. Седельный тягач «Урал-63708» семейства «Торнадо-У» оснащается четырехтактным дизельным двигателем мощностью до 600 л.с. Максимальная скорость передвижения в составе автопоезда – 90 км\ час.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.