Ракету-носитель «Рокот-М» с отечественным двигателем впервые показали на форуме «Армия-2020»

Макет модернизированной ракеты «Рокот-М» впервые представили на форуме «Армия-2020». Вместе с «Рокотом» на стенде изготовителя Центра имени М.В. Хруничева также показаны ракеты-носители «Протон-М», «Ангара-А5», «Ангара-1.2» и ряд других разработок.

По данным предприятия, «Рокот-М» может быть запущена в 2022 году. На настоящий момент техническое проектирование ракеты завершено.

Отметим, ракета-носитель легкого класса «Рокот» была создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 и была запущена с космодрома Плесецк в 2000 году.